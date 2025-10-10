Челябинская область выделила 12,34 млрд рублей на поддержку бойцов и их семей

Регион оказывает помощь порядка 60 воинским подразделениям

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Порядка 12,34 млрд рублей направлено из бюджета Челябинской области на поддержку военнослужащих и членов их семей с 2022 по 2024 год. Об этом говорится в презентации губернатора региона Алексея Текслера, которую он представил в рамках Дней Челябинской области в Национальном центре "Россия".

"12,34 млрд рублей направлено средств из областного бюджета [Челябинской области] на социальную поддержку военнослужащих и членов их семей в 2022-2024 гг.", - говорится в презентации.

Текслер отметил, что Челябинская область оказывает помощь порядка 60 воинским подразделениям. "Есть те, которые базируются в регионе, <...> есть подразделения, в которых просто значительная часть наших ребят служит. И мы постоянно оказываем всевозможную помощь для ребят", - добавил он.

Также губернатор Челябинской области добавил, что ветеранам СВО необходимо будет оказывать "различную помощь - как медицинскую, так и любую другую". "Из задач, которые мы перед собой ставим, это строительство центра адаптивных видов спорта, это тоже очень важная составляющая [реабилитации], особенно для ребят, которые получили тяжелые ранения, стали инвалидами", - сказал он, отметив, что адаптивные виды спорта будут представлены на базе каждого спортивного объекта.