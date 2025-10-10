Эксперты: успешные кейсы позволяют Ханты-Мансийску быть лидером креативной сферы



ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 октября. /ТАСС/. Успешная реализация многих гуманитарных и социальных проектов позволяет городу Ханты-Мансийску, административному центу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, считаться лидером креативных индустрий, его успешные практики нужно продвигать на межрегиональном и международном уровнях. Такое мнение высказали участники этнофорума "Живая культура традиций".

Ханты-Мансийск считается одним из лидеров в России по развитию социальной сферы, благоустройства. Здесь действуют и создаются современные спортивные объекты, парки, скверы, велоскверы и велодорожки, теплые остановки, проекционные пешеходные переходы, арт-резиденции и арт-объекты, активно сносится аварийное жилье. Сейчас идет создание шахматного сквера, на местах, где ранее располагались аварийные дома, благоустраивается территория набережной с жилой застройкой, более 500 малых архитектурных форм появились на детских спортивных площадках, дворах за последние годы, было благоустроено почти 70 городских пространств, а Минстрой РФ шестой год подряд признает город самым комфортным городом в соответствующей категории.

"Мы сейчас смотрим в сторону Азии, где Китай быстрыми темпами развивает свои города, строительство поражает воображение, но мы, как международная организация, думаем, что нам стоит утереть им нос в позитивном плане. Для этого нам нужны хорошие, успешные кейсы. И мне кажется, что Ханты-Мансийск имеет все права в этом плане - быть лидером движения: креативной индустрии, поскольку здесь очень высок этот потенциал, много хороших кейсов, практик. <…> Креативную индустрию надо двигать прямо с Ханты-Мансийска ", - сказал исполнительный директор секретариата Северного форума Владимир Васильев в ходе главной пленарной сессии "Креативные практики будущего: сохраняем природу, чтим традиции, развиваем территории".

Он отметил, что организация Северный форум готова успешные практики Ханты-Мансийска масштабировать и продвигать на межрегиональном и международном уровнях. Васильев подчеркнул, что административный центр Югры, в частности, успешно решает многие вопросы благоустройства, среди которых прекрасные дороги, логистика и отсутствие пробок. "Южные страны обращают взор на Арктику и пытается найти возможности для сотрудничества, <…> в этом плане креативные индустрии Россия могла бы очень хорошо диктовать моду во всем мире, поэтому успешные практики наших городов, муниципалитетов надо продвигать шире", - добавил Васильев.

Как отметил доктор искусствоведения, почетный академик Российской Академии Художеств, академик Национальной академии дизайна Владимир Кошаев, одна из прекрасных идей властей Ханты-Мансийска - создать первый в России гуманитарный наукоград. Также он предложил ввести в образовательных организациях Ханты-Мансийска в виде дополнительных занятий предмет по основам проектирования для школьников.

Работа на будущее

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшинрассказал, что Ханты-Мансийск, в частности, старается вовлекать школьников во все, в том числе креативные процессы, поскольку это нужно для подготовки будущих кадров, а также из-за интереса к этому самих детей. "Нам важно, чтобы работа с детьми носила системный характер. Так, до 1 января 2026 года мы взяли на себя обязательство в каждой школе Ханты-Мансийска буду созданы научные общества, сейчас около 400 детей из 16 тыс. занимаются наукой и исследованиями - мы тем самым формируем будущие научные кадры, занимаемся профориентацией. Кроме того, у нас названия новым улицам будут давать дети - для этого школа или детский коллектив должны защитить свое предложение перед городским сообществом, обосновав почему именно это имя надо увековечить", - пояснил Ряшин.