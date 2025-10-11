Магниевые ванны избавляют от множества проблем со здоровьем. Это так?

Опрошенные ТАСС эксперты разъяснили, что все не так однозначно. Определенная польза от подобных теплых процедур может быть, но надеяться на "чудо" не стоит.

"Научные исследования дают неоднозначные результаты относительно способности кожи поглощать магний из ванн с магниевой солью, — объясняет Константин Антонов, кандидат медицинских наук, руководитель клиники "Атлас" на Серпуховском Валу, специалист превентивной медицины. — Критический обзор 2017 года показал, что научные доказательства эффективности трансдермального (через неповрежденную кожу — прим. ТАСС) поглощения магния крайне ограниченны. Основная проблема заключается в том, что здоровая кожа функционирует как защитный барьер, ограничивающий поглощение внешних веществ".

Об этом же говорит и Юлия Муратшина, эксперт по разработке и производству БАД АО "Новабиом", инженер-биотехнолог, нутрициолог: "С одной стороны, кожа считается барьером, который магний не может преодолеть в достаточном количестве. С другой стороны, одно исследование показало увеличение концентрации магния в сыворотке крови после применения наружных средств. Также высказываются предположения, что магний может проникать в организм через волосяные фолликулы, но их не так много по сравнению с площадью всей кожи".

По словам Константина Антонова, качества исследований, демонстрирующих положительные эффекты трансдермального использования магния, недостаточно для того, чтобы делать однозначные выводы о целесообразности его применения в виде лечебного мероприятия.

"Исследования на небольших выборках показали благоприятное воздействие подобных процедур на качество кожи, торможение прогрессирования нейропатии, вызванной химиотерапией, а также снижение боли при артрите. В одной из работ отмечалось снижение тревожности и уровня стресса у пациентов, принимающих магниевые ванны, — продолжает эксперт. — Однако все эти эффекты могут быть обусловлены комбинацией ряда факторов: минимальным поглощением магния, воздействием теплой воды, расслаблением и плацебо-эффектом".

Юлия Муратшина отмечает, что магний участвует в большом количестве биохимических реакций, влияет почти на все органы и системы организма. По словам эксперта, это незаменимый минерал, и поэтому его поступление с рационом необходимо ежедневно. При наличии дефицита врач может назначить прием магния в таблетках, капсулах, растворах. Именно прием внутрь считается самым эффективным способом восполнения нехватки этого элемента. "Наружные ванны можно рассматривать как дополнительный вариант, особенно для людей, у которых есть какие-то проблемы с пищеварением. Позитивный эффект ванн на расслабление можно объяснить как наличием самого магния, так и смежными факторами принятия ванны", — заключает специалист.