Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" впервые пройдет на Кипре

Мероприятие состоится 11 октября в Никосии и 12 октября в одном из кинотеатров в Лимассоле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" впервые пройдет в двух городах на острове Кипр. Показы состоятся вопреки требованиям украинских активистов отменить проведение мероприятия, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"11 и 12 октября сразу в двух городах на острове Кипр впервые пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Мероприятие состоится 11 октября в Никосии и 12 октября в одном из кинотеатров в Лимассоле, - поделились организаторы. - Ведущим мероприятия станет актер, активист, посол русского языка на Кипре Владимирос Горин".

При этом отмечается, что накануне проведения фестиваля руководитель кинотеатра в Лимассоле получил жалобу от президента украинской ассоциации на Кипре с требованием отменить кинопоказы. Руководство приняло решение не удовлетворять требование и провести запланированный кинофестиваль.

По словам генерального продюсера фестиваля "RT.Док: Время наших героев" и руководителя документального вещания RT Екатерины Яковлевой, на Кипре "есть люди, которые с нетерпением ждут наши фильмы". "Именно для таких людей не только на Кипре, но и во всех странах, где мы заблокированы, мы продолжим проводить фестивали, - подчеркнула она. - Мы хотим показать этим людям, что они не одни, мы с ними, и мы не боимся".

Намеченные контуры программы

Откроет показ получившая награду как лучший документальный фильм на международном фестивале в Иране кинолента Артема Сомова и Ольги Кирий "Я живой", основанная на рассказах мирных жителей Мариуполя о зверствах ВСУ. Всего в рамках кинофестиваля будут показаны четыре документальных ленты производства телеканала RT о Донбассе и специальной военной операции.

"Лента Олега Некишева "Resistenza Italiana. Итальянское сопротивление. Фильм 1. Борьба" рассказывает о борьбе итальянцев за свободу слова и о том, как итальянские журналисты, активисты и деятели культуры освещают события на Донбассе, несмотря на жесткую цензуру и запреты властей, - рассказали организаторы. - В зрительскую программу второго дня фестиваля войдут фильмы "Позывной "Царь" производства RT и "Казаки: Бригада Терек".

После показа фильма Некишева и ленты "Казаки: Бригада Терек" планируется проведение дискуссий. "После показа фильма (Олега Некишева - прим. ТАСС) состоится дискуссия "Прорыв информационной блокады". Модератором станет Микис Филаниотис, президент Общества дружбы и культурных связей "Кипр - Россия". Он также является главой кипрского отделения Международного движения русофилов и активно занимается общественной деятельностью, направленной на укрепление отношений между Кипром и РФ, - уточнили в оргкомитете фестиваля. - После просмотра ленты "Казаки: Бригада Терек" - обсуждение с автором и режиссером, военным документалистом Татьяной Борщ".

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док. Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

ТАСС - генеральный информационный партнер.