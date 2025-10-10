В Краснодаре стартовала конференция по лучевой диагностике онкозаболеваний

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Ведущие российские специалисты собрались на конференцию по лучевой диагностике онкозаболеваний, проходящую на базе НИИ Краевой клинической больницы №1 им. профессора С. В. Очаповского. Мероприятие проходит для обмена передовым опытом и разработки новых подходов в онкологии, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

В ведомстве рассказали, что конференция является важным шагом в укреплении профессиональных связей и формировании новых стандартов оказания помощи онкологическим больным, направленных на повышение ранней выявляемости и эффективности лечения.

Среди тем для обсуждения - современные тенденции в лучевой диагностике, такие как скрининг онкологических заболеваний с применением низкодозной компьютерной томографии для раннего выявления рака легкого. Этот метод позволяет выявлять заболевание на первой стадии в 80-95% случаях. А также диагностика возможных осложнений после хирургического, лекарственного и лучевого лечения.

Активное участие в организации и работе конференции принимают сотрудники Кубанского государственного медицинского университета и первой краевой больницы. "Проведение таких мероприятий имеет определяющее значение для укрепления здоровья населения Краснодарского края и стабильного прогресса в развитии регионального здравоохранения", - подчеркнули в региональном Минздраве.

ККБ №1 ведет свою историю с 1816 года и сегодня является крупнейшим лечебным учреждением юга России, мощным научно-исследовательским институтом, где выполняют более 50 тыс. операций в год. Инициатором форума выступил главный врач больницы - академик РАН, торакальный хирург Владимир Порханов. На протяжении десятилетий он поднимал вопрос о важности выполнения КТ грудной клетки для визуализации ранних форм онкозаболевания.