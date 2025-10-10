Дети ЛНР и Ростовской области примут участие в военно-спортивных мероприятиях

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что ростовчане оказывают поддержку в возрождении на Луганщине традиций казачества и воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Дети из Луганской Народной Республики и Ростовской области будут принимать участие в совместных культурных и военно-спортивных мероприятиях, в том числе по популяризации казачества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник по итогам встречи с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

"Буквально сегодня Минобразования республики и департамент по вопросам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит нашим детям участвовать в культурных и военно-спортивных мероприятиях ростовчан, а они будут приезжать к нам. Педагоги также смогут обмениваться лучшими практиками воспитания", - написал Пасечник.

Он отметил, что в ходе встречи со своим коллегой, была обсуждена совместная работа в рамках Содружества "Донбасс" и создание непрерывной системы казачьего образования. Глава региона напомнил, что ростовчане оказывают огромную поддержку в возрождении на Луганщине традиций казачества и воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, верности Родине и вере.

В ЛНР действуют три казачьих кадетских корпуса и 40 казачьих кадетских классов на базе 30 школ. "Вместе будем и дальше совершенствовать эту систему", - написал он.