Минюст признал иноагентом журналиста The Barents Observer Дениса Загорье

По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов журналиста The Barents Observer из Мурманской области Денис Загорье, сообщается на сайте ведомства.

"Д. Р. Загорье распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении.

В список также попали правозащитник Тимур Тухватуллин, блогер Василий Садонин, блогер Алексей Шевцов, поэтесса Полина Барскова и медиапроект "Острый угол".