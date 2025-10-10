В Московском регионе ожидается сильный туман пятую ночь подряд

Ветер ожидается восточный и юго-восточный скоростью 2-7 м/с

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сильный туман уже пятую ночь подряд прогнозируется в Московском регионе. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В ближайший час с сохранением до 10:00 мск субботы, 11 октября, местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что на протяжении всей рабочей недели сильные туманы окутывали столицу и область в вечерние и ночные часы.

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на фоне облачной погоды и дождя, местами умеренного, столбики термометров покажут до плюс 9 градусов в Москве и от плюс 4 до плюс 9 градусов - по области. Ветер ожидается восточный и юго-восточный скоростью 2-7 м/с. Днем в субботу воздух в мегаполисе прогреется до плюс 10-12 градусов, в Подмосковье прогнозируется от плюс 7 до плюс 12 градусов.