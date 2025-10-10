В Русском доме в Дар-эс-Саламе открылась образовательная выставка

НАЙРОБИ, 10 октября. /ТАСС/. Образовательная выставка с участием 11 российских вузов открылась в Русском доме в Дар-эс-Саламе. Об этом рассказал в беседе с ТАСС руководитель российского загранучреждения Александр Евстигнеев.

По его словам, мероприятие посетило около 250 танзанийских школьников, абитуриентов и студентов, заинтересованных в обучении в РФ. "Представители российских вузов рассказали танзанийцам об образовательных программах и факультетах, учебном процессе и возможностях академической мобильности, о научной деятельности и стипендиях, инфраструктуре и студенческой жизни", - заметил Евстигнеев.

Перед собравшимися выступили посол РФ в Танзании Андрей Аветисян и директор департамента высшего образования Минобрнауки Танзании Клемент Санга. Особое внимание в их выступлениях обращалось на то, что Россия только недавно увеличила квоту для студентов из Танзании с 90 до 150 человек.

По словам главы Русского дома, образовательная выставка продолжит работу в субботу в школах Дар-эс-Салама, а затем будет проведена в городах Аруша и Моши.