В "Артеке" завершается постройка Центра инновационных образовательных технологий

Комплекс рассчитан на 1,2 тыс. учащихся

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Строительство Центра инновационных образовательных технологий завершается в лагере "Солнечный" международного детского центра "Артек", сообщается на сайте правительства России.

Центр рассчитан на 1,2 тыс. учащихся. Помимо учебных классов, он будет включать в себя репетиционные залы, амфитеатр, современные мастерские и лаборатории, универсальный зал на 700 мест и многое другое. В сообщении приводятся слова заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. По его данным, сейчас здание готово на 90%, его оснащают современным технологическим оборудованием и мебелью, завершаются отделочные работы и устройство внутренних инженерных систем.

"Развитие детской инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни подрастающего поколения. Современные объекты становятся центрами притяжения, где школьники занимаются спортом, творчеством и общаются. Такая комплексная работа формирует здоровое общество и уверенное будущее. "Артек" - это уникальный детский центр, который уже целый век остается символом счастливого детства, местом, где закаляется характер, раскрываются таланты и зарождается дружба на всю жизнь. Мы проводим большую работу по строительству новых и реконструкции существующих объектов в "Артеке" в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя. В настоящее время завершается строительство здания Центра инновационных образовательных технологий в "Артеке", - сказал Хуснуллин.

Также, по словам генерального директора компании "Единый заказчик" Карена Оганесяна, строители благоустраивают прилегающую территорию центра: создают прогулочные зоны с отрядными местами, устраивают улично-дорожную сеть, проводят озеленение. Завершить все строительно-монтажные работы на объекте планируется до конца 2025 года.

Директор "Артека" Константин Федоренко выразил благодарность строителям, инженерам и всем причастным за проделанную работу. Он отметил значимость этого центра для "Артека". "Мы создаем не просто образовательное пространство, а уникальную, не имеющую аналогов в России среду для раскрытия талантов. Центр объединит в себе передовые учебные классы, репетиционные залы, современные лаборатории и мощную инфраструктуру для проявления себя, а также познания нового. Такого масштаба и такого уровня оснащения проекта для детей сегодня в стране действительно нет. Это новый флагман, который задаст высочайшие стандарты в сфере дополнительного образования".

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. Центр принимает более 40 тыс. детей в год.

На 1 июня 2014 года, когда комплекс перешел в ведение российского Министерства образования, инфраструктура "Артека" включала более 400 строений, устаревший комплекс водо-, тепло- и электроснабжения, которые были построены в 1961-1989 годы. Автоматизация отсутствовала, более 80 тыс. кв. м сооружений имели полный износ, свыше 15 тыс. м инженерных сетей являлись ветхими.

К настоящему времени восстановлена работа 9 из 10 лагерей, реконструировано 280 тыс. кв. м различных площадей, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, 6 столовых, 9 спортивных площадок и 3 теннисных корта. В конце 2018 года количество лагерей возросло до 10. Уже начато строительство нового лагеря "Солнечный", рассчитанного на одновременный прием 1 тыс. детей, с общей площадью застройки 6,1 га. К концу 2025 года в "Солнечном" должны построить два спальных корпуса на 500 мест каждый, вожатский корпус на 400 мест и центр инновационных образовательных технологий. В 2026 году будет достроена береговая линия, работы по которой осложнились штормом 2023 года. На реконструкцию и капремонт затрачено более 11 млрд рублей.