В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Мера связана с сильным туманом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области до 10:00 мск субботы в связи с прогнозируемым в регионе сильным туманом. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В период до 10:00 мск субботы объявлен желтый погодный уровень из-за ожидаемого местами тумана, при котором видимость может упасть до 100-500 м", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что желтый уровень является средним в колористической шкале предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Таким образом, предстоящая ночь станет пятой подряд с начала недели когда на столичный регион опускаются сильные туманы.

Как передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках Москвы и Подмосковья, туман уже стал образовываться на западе и северо-западе области, в частности, в Солнечногорске. Пока он не слишком сильный, однако четко различимый на фоне начинающихся вечерних сумерек.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью на фоне облачной погоды и дождя, местами умеренного, столбики термометров покажут до плюс 9 градусов в Москве и от плюс 4 до плюс 9 градусов - по области. Ветер ожидается восточный и юго-восточный скоростью 2-7 м/с. Днем в субботу воздух в мегаполисе прогреется до плюс 10-12 градусов, в Подмосковье прогнозируется от плюс 7 до плюс 12 градусов.