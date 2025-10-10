Легендарное римское кафе, где бывал Гоголь, закрылось "на реконструкцию"

Заведение находится под охраной государства как памятник прошлого

Редакция сайта ТАСС

© giulio napolitano/ Shutterstock/ FOTODOM

РИМ, 10 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Второе самое старое кафе в Италии - "Кафе Греко", открытое в 1760 году, закрылось "на реконструкцию". Однако его дальнейшая судьба неизвестна, и это порождает множество спекуляций в СМИ из-за затянувшегося спора "хозяйствующих субъектов", который спустя годы закончился не в пользу нынешних управляющих заведением, популярном у туристов.

Был среди завсегдатаев "Кафе Греко" проживший несколько лет в Риме Николай Гоголь. Туда ему доставляли даже почту. В исторических интерьерах сохранилось его письмо. Как рассказала корреспонденту ТАСС Наталья Солодилина, директор дома-музея Гоголя, расположенного в квартире на улице Систина, 125, которую снимал писатель, она пытается "вернуть" артефакт, который станет экспонатом музея.

"Письмо висело на одной из стен в "Кафе Греко" с 1902 года. Оно было подарено и вывешено к 50-летию смерти Гоголя в день установления памятной доски на нашем доме, на via Sistina, 125. Мария Балабина - ученица Гоголя, он преподавал ей курс истории в Петербурге в качестве частного учителя, и они дружили всю жизнь,с мужем - доктором Вагнером, а также представители общины русских художников в Риме, установив памятную доску, отправились в "Кафе Греко" отмечать это событие, и там повесили в память об этом дне письмо Гоголя. Они расписались на листе, соединив лист с письмом, объединив их в одну рамку", - рассказала собеседница агентства. Солодилина является учредителем премия Гоголя в Риме, лауреатами которого в разные годы становились представители культуры, слависты, ученые из России и Италии.

Суд еще в 2017 году вынес постановление, в котором "учреждению, именуемому "акционерным обществом Antico caffe Greco", было предписано освободить помещения и передать их законному владельцу. Этим владельцем является исторический Израильский госпиталь. С 2018 года арендаторы пытались оспорить решение, но в итоге проиграли тяжбу. Официальных комментариев никто не дает, что порождает разного рода предположения, что вместо исторического кафе, в котором сохранялся интерьер и обстановка конца XIX века, расположится брендовый магазин, учитывая, что кафе находится на самой "модной" улице Риме - Кондотти, у Испанской площади. Газета Corriere della Sera, которая сообщила о "закрытии навсегда" "Кафе Греко", приводит слова представителей управления Израильского госпиталя о том, что оно будет открыто снова. Но остается неизвестно, сохранит ли свой облик, анахроничный для высокотехнологичного XXI века.

По мнению специалистов, у новых управляющих будет немного пространства для маневра для значительных переделок, поскольку кафе давно находится под охраной государства как памятник прошлого. Возможно, закон не позволит и изменить назначение этого помещения.

Кофейня-музей

До того, как фасад был закрыт этим летом панелями после начала работ, его украшала надпись "Старинное кафе Греко, основанное в 1760 году". Оно было открыто почти за век до образования Объединенного Итальянского королевства греческим эмигрантом, отсюда и его название. О пребывании там упоминал в своих мемуарах еще Джакомо Казанова.

Со временем "Кафе Греко" стало своего рода интернациональным клубом искусств. Там бывали Гете, Байрон, Стендаль, Шелли, Андерсен, Мицкевич, Твен, такие музыканты, как Бизе, Гуно, Россини, Берлиоз, Мендельсон, Лист, Вагнер, Тосканини.

Завсегдатаем популярного кафе стал и Гоголь. В 1837 году, когда он впервые приехал в Рим, здесь было около 15 русских художников-стипендиатов Российской Академии художеств, среди них такие живописцы, как Орест Кипренский, Карл Брюллов, Александр Иванов.

В альбоме для посетителей кафе, относящемся к ХХ веку, имеются записи Габриэле Д'Аннунцио, Анны Ахматовой и Иосифа Бродского, рисунок Ренато Гуттузо.