В Улан-Удэ на турнире по пулевой стрельбе собрались ветераны СВО из 34 регионов

В соревнованиях примут участие более 70 человек

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов специальной военной операции (СВО) "Герои нашего времени" стартовали в Улан-Удэ. На турнир съехались более 70 участников из 34 регионов России, сообщили ТАСС в Минспорта Бурятии.

"В период с 10 по 14 октября ветераны специальной военной операции смогут продемонстрировать свою волю к победе и мастерство в адаптивном спорте. Соревнования проводит Паралимпийский комитет России при поддержке Общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество", - сообщили в министерстве.

Спортсмены приехали из Калмыкии, Рязанской области, Красноярского и Хабаровского краев, из Северной Осетии, Марий Эл, Москвы и других регионов России. Им предстоит выполнить упражнения с пневматической винтовкой и пневматическим пистолетом.

"Основные задачи - вовлечение ветеранов СВО с инвалидностью в паралимпийское движение, популяризация спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, укрепление здоровья и повышение уровня физического развития участников", - добавили в Минспорта Бурятии. Место проведения состязаний - Центр стрелковой подготовки.