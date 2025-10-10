Движение судов по участку Канала им. Москвы возобновили после ремонтных работ

Фильтрация воды устранена в максимально короткие сроки

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Движение судов по участку Канала им. Москвы, приостановленное из-за фильтрации воды в тоннеле, возобновлено, сообщил Росморречфлот.

"Ремонтно-восстановительные работы в тоннеле №410, расположенном под каналом №294 Тушинского района гидросооружений ФГБУ "Канал имени Москвы", завершены", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что работы велись в круглосуточном режиме, фильтрация воды устранена в максимально короткие сроки.

"Движение судов на данном участке канала и пропуск через шлюзы №7, 8 осуществляется в штатном режиме", - отмечает Росморречфлот.

Временный запрет на движение судов был введен 8 октября.