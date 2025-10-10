Сальдо: на правобережье Херсонской области осталось меньше трети жителей

Большинство уехали за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации, отметил губернатор региона

ГЕНИЧЕСК, 10 октября. /ТАСС/. Около 500 тыс. человек раньше проживали на правобережье Херсонской области, сейчас на подконтрольной Киеву территории осталось меньше трети от этого числа. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На правом берегу, где раньше проживали около полумиллиона человек, сейчас осталось меньше одной трети. Большинство уехали за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.