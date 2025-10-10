Сальдо: в подконтрольном Киеву Херсоне усилилась работа ТЦК и патрулей

К мужчинам применяют физическое насилие, сообщил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 10 октября. /ТАСС/. Патрули и ТЦК в подконтрольном Киеву Херсоне усилили работу, к мужчинам применяют силу. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Херсоне усилилась работа ТЦК и патрулей: проверяют документы, задерживают мужчин, забирают телефоны, принуждают к "добровольной" службе или просто применяют физическое насилие", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что херсонцы пытаются откупиться от ТЦК за 120 тыс. - 1 млн гривен.