Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Сальдо: в подконтрольном Киеву Херсоне усилилась работа ТЦК и патрулей

К мужчинам применяют физическое насилие, сообщил губернатор Херсонской области
Редакция сайта ТАСС
14:59
обновлено 15:21

ГЕНИЧЕСК, 10 октября. /ТАСС/. Патрули и ТЦК в подконтрольном Киеву Херсоне усилили работу, к мужчинам применяют силу. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Херсоне усилилась работа ТЦК и патрулей: проверяют документы, задерживают мужчин, забирают телефоны, принуждают к "добровольной" службе или просто применяют физическое насилие", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что херсонцы пытаются откупиться от ТЦК за 120 тыс. - 1 млн гривен. 

РоссияСальдо, Владимир Васильевич