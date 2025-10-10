Путин поприветствовал участников Международного фестиваля "Наука 0+"

Глава государства отметил, что форум считается одним из наиболее ярких, востребованных проектов в сфере просветительства и популяризации науки

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ХХ Международного фестиваля "Наука 0+", в котором отметил, что проект является одним из наиболее востребованных и ярких в сфере популяризации науки. Приветствие главы государства зачитал ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Ваш форум, стартовавший два десятилетия назад в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, сегодня по праву считается одним из наиболее ярких, востребованных проектов в сфере просветительства и популяризации науки, научно-технической мысли", - заявил глава государства в обращении.

Он также отметил, что мероприятие ежегодно объединяет на своих площадках в вузах, школах, музеях, библиотеках известных ученых и экспертов, педагогов и студентов, тем самым формируя у молодежи интерес к новаторским разработкам в различных областях знания, к фундаментальным и прикладным исследованиям.

"Отрадно, что за прошедшее время фестиваль, его содержательные идеи и инициативы, инновационная направленность помогли многим юношам и девушкам определиться с выбором профессионального пути, обрести товарищей и единомышленников", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность в том, что нынешний юбилейный форум пройдет в творческой созидательной атмосфере, поспособствует консолидации научно-образовательного сообщества, а также "укрепит свой авторитет как одно из флагманских мероприятий Десятилетия науки и технологий". "Желаю вам успехов, осуществления намеченных планов и всего наилучшего", - заключил российский лидер.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России главой государства. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная" в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он пройдет 10-12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе - МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и ряд других вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

