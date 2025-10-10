На юго-западе Москвы два спорткластера обустроили

Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков напомнил, что в прошлом году на юго-западе городе появились новые спортивные зоны на Нагорной улице, Литовском бульваре и Ломоносовском проспекте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили два современных спорткластера на юго-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках проектов благоустройства в этом году созданы два крупных спортивных кластера на территории Юго-Западного административно округа - в районах Ясенево и Северное Бутово. В новых пространствах местные жители разных возрастов и разной спортивной подготовки могут заниматься спортом на свежем воздухе. Кроме того, предусмотрены места для тихого отдыха", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что спортивная зона появилась в Бутовском лесопарке между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом. Были оборудованы площадки для баскетбола, волейбола, большого и настольного тенниса, обустроено футбольное поле. Созданы зоны с разнообразными силовыми тренажерами, комплексами для воркаута и полосой препятствий в стиле "Русский ниндзя", детские площадки, зоны отдыха.

"В районе Ясенево на территории площадью более трех гектаров создано полноразмерное футбольное поле с трибунами и беговыми дорожками, зоны для воркаута и силовых тренажеров. В этом спорткластере можно сыграть в настольный теннис, шашки и шахматы, там есть комплекс для отработки приемов бокса и детская игровая зона", - пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году на юго-западе Москвы появились новые спортивные зоны на Нагорной улице, Литовском бульваре и Ломоносовском проспекте.