На Запорожье потратят более 296 млн рублей на расселение семи аварийных домов

Планируют расселить 187 граждан

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Более 296 млн рублей выделено на новые квартиры для жителей семи домов в Запорожской области по программе расселения аварийного жилья нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день заявка на финансирование реализации региональной адресной программы поступила от Запорожской области. На первом ее этапе планируют расселить 187 граждан, проживающих в 7 аварийных многоквартирных домах на площади 2,7 тыс. кв. м. Объем финансирования мероприятий первого этапа составит более 296 миллионов рублей, из которых за счет средств финансовой поддержки Фонда развития территорий - порядка 258 миллионов", - написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин уточнил, что регионы Донбасса и Новороссии с 2025 года присоединились к нацпроекту "Инфраструктура для жизни", который включает в себя программу по расселению аварийного жилья.