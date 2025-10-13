Более 50 млн человек посмотрели трансляции с симпозиума "Создавая будущее"

В экспертной программе участвовали более 260 специалистов из разных сфер

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 50 млн человек посмотрели трансляции мероприятий II Международного симпозиума "Создавая будущее", завершившегося в пятницу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума.

"В Национальном центре "Россия" завершился II Международный симпозиум "Создавая будущее". Он объединил более 7 тыс. участников из 86 государств, среди которых страны ШОС, БРИКС, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, а также США. Онлайн-трансляцию мероприятий посмотрели более 50,8 млн человек. В мероприятии участвовали представители всех субъектов Российской Федерации. Главными итогами работы стала подготовка прикладных сценариев развития будущего и их визуализация", - говорится в сообщении.

Одним из ключевых событий симпозиума стала сценарная мастерская "Сценарии будущего: на пересечении науки и творчества", участники которой создали банк идей со сценариями будущего. "В целом по итогам экспертной программы подготовлены около 100 прогнозов и прикладных сценариев развития будущего, часть которых сопровождалась визуализацией", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в экспертной программе участвовали более 260 специалистов из разных сфер: государственные деятели, лидеры бизнеса, ученые и инженеры, футурологи и прогнозисты, общественные деятели, представители сферы культуры и медиа, молодые специалисты.

Международный симпозиум "Создавая будущее" организован по поручению президента РФ Владимира Путина под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ.