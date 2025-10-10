В Лахденпохье обработали акваторию после разлива нефтепродуктов

Сотрудники ЦЛАТИ отобрали пробы воды для лабораторного исследования, сообщила глава Минприроды Карелии Янина Свидская

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты провели работы по ликвидации загрязнения после разлива нефтепродуктов в Якимварском заливе Ладожского озера у Лахденпохьи. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила глава Минприроды Карелии Янина Свидская.

"Сегодня на место выезжали сотрудники администрации, а также работники прокуратуры Лахденпохского района и Росприроднадзора совместно с ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений - прим. ТАСС). Сотрудники ЦЛАТИ отобрали пробы воды для лабораторного исследования с целью установления причин произошедшего, а также характера и размера вреда, причиненного окружающей среде. После этого администрация провела мероприятия по ликвидации загрязнения: от нефтепродуктов акваторию обработали специальными сорбентами", - сказано в сообщении.

О разливе нефтепродуктов в Якимварском заливе Ладожского озера стало известно 9 октября. Организация "Спас Северо-Запад" сообщила, что вся акватория береговой линии была покрыта пятнами солярки и масла. В пятницу прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.