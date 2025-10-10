В России могут увеличить практику для обучающихся на водителей троллейбуса

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует увеличить число часов, отведенных на практические занятия для обучающихся вождению троллейбуса, с 144 до 146. Об этом свидетельствует проект приказа Минпросвещения РФ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В таблице 11 учебного предмета "Вождение транспортных средств категории Tb в разделе "Обучение вождению на учебном троллейбусе" в строке "Итого по разделу" количество часов практической подготовки по столбцу "Всего" вместо числа 146 заменить на число 148, по столбцу "Практические занятия", вместо числа 144 заменить на число 146", - сказано в документе.

Также изменения коснулись примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории Tm. Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами" был удален из программы.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.