Севмаш запустил мультимедийную выставку с рассекреченными фото подлодок "звериной" серии

Проект стартовал 10 октября

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Севмаш (Северодвинск, Архангельская область) запустил мультимедийную аудио-фотовыставку с рассекреченными фотографиями атомных подводных лодок "звериной" серии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Предприятие ОСК Севмаш запустило мультимедийную аудио-фотовыставку с рассекреченными фотографиями атомных подводных лодок проекта 971, так называемой "звериной" серии. Проект стартовал сегодня, 10 октября, в день 35-летия со дня присвоения собственного имени первой серийной АПЛ проекта - "Пантере", - указано в сообщении.

Мультимедийная фотовыставка "Мы провожаем в море корабли" построена на редких кадрах - рассекреченных фотографиях семи атомных подводных лодок третьего поколения проекта 971 (проектант СПМБМ "Малахит" ОСК). Главный акцент проекта сделан на атомной подводной лодке "Пантера". 10 октября 1990 года главнокомандующий ВМФ Владимир Чернавин подписал приказ о присвоении наименования этому атомному подводному ракетоносцу, носившему обозначение К-317. С этого корабля Военно-морской флот стал давать имена собственные всем строящимся АПЛ.

Раздел виртуальной выставки о "Пантере" дополнен информацией, уникальными фото- и видеоматериалами. Ответственный сдатчик подводных крейсеров "Пантера", "Вепрь" и "Гепард" Виктор Сорокин на виртуальной экскурсии раскрывает тайну наименования первого серийного корабля и всех последующих.

Кроме того, в память о дате Севмаш передаст в фонд Центрального Военно-морского музея документальный фильм "По имени Барс", созданный службой информации Севмаша. Кинолента была снята к 35-летию со дня подписания приемного акта головной АПЛ проекта 971 в 2023 году.