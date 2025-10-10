В Смоленской области открыли завод по производству полимерных компаундов

Запуск укрепит позиции России в производстве современных полимерных материалов, сообщил губернатор региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 10 октября. /ТАСС/. Первый в России завод по производству полимерных компаундов полного цикла начал работу в Вяземском муниципальном округе Смоленской области. Это специальные материалы, предназначенные для создания прочных и термостойких изделий, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Открыли новый завод по производству полимерных компаундов. Инвестиционный проект реализовало ООО "БИЭНЖИ Компаундс", входящее в промышленную группу компаний "Brucite+",- отметил Анохин.

Продукция завода используется в строительстве, энергетике, транспорте и автомобильной промышленности. Производственная линия рассчитана на выпуск 400 тонн компаундов в месяц, к 2027 году планируется увеличить объемы более чем в два раза. Общий объем инвестиций в проект составил 300 млн рублей, второй этап предусматривает вложения более 500 млн рублей.

"Запуск нового завода укрепит позиции России в производстве современных полимерных материалов и обеспечит отечественные предприятия качественным и безопасным сырьем", - подчеркнул Анохин.

Он добавил, что Смоленская область признана "Прорывом года" в рейтинге промышленной политики за реализацию нацпроекта "Новые материалы и химия".