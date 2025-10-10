В Архангельске ввели режим повышенной готовности из-за невыхода на линии 25% автобусов

На 14 маршрутах города работа автобусов приостановлена

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Глава Архангельска Дмитрий Морев ввел в городе режим повышенной готовности из-за невыхода на линии в пятницу четверти городских автобусов перевозчика ТК "Рико", который обслуживает все маршруты в городе, написал Морев в своем Telegram-канале. Автобусы - единственный вид городского пассажирского транспорта в Архангельске.

"Действия руководства компании неправомерны. Ситуация с невыходом автобусов на ряд маршрутов негативно отражается на тысячах архангелогородцев. С учетом этого сегодня ввожу режим повышенной готовности, обязывая ТК "Рико" возобновить работу на всех маршрутах в полном объеме", - написал Морев.

На 14 маршрутах Архангельска (№4, 7, 11, 15, 23, 25, 41, 42, 54, 62, 63, 75м, 75б, 76) работа автобусов приостановлена, всего у компании 33 маршрута. Как отмечает корреспондент ТАСС, автобусы по городу ходят реже обычного, они переполнены, многие люди идут пешком.

Морев добавил, что в связи со сложившейся ситуацией администрация города совместно с органами прокуратуры принимает все меры по понуждению компании выполнять условия контрактов в полном объеме. В адрес ТК "Рико" направлена претензия в связи с невыходом автобусов на маршруты, с последующими штрафными санкциями. "Администрация города Архангельска производит все необходимые платежи по контрактам. На сегодняшний день общая сумма выполненных платежей составила уже свыше 700 млн рублей за 2025 год. Только вчера мы перечислили на счет компании "Рико" около 20 млн рублей, что свидетельствует о наличии у компании необходимых оборотных средств. По имеющимся данным, водители компании также подтверждают - задолженности по зарплате нет", - пояснил глава города.