В Чечне после капитального ремонта открыли участок дороги и мост к туробъектам

Глава региона Рамзан Кадыров подчеркнул, что ранее дорога к достопримечательностям проходила через село Сержень-Юрт, что затрудняло движение автомобилей по сельским улицам

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Участок дороги протяженностью 8,8 километра в объезд села Сержень-Юрт и новый мост по автодороге Грозный - Дагестан открыли в Чечне после капитального ремонта по нацпроекту. Оба дорожных объекта ведут к ключевым туристическим локациям, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Сегодня в торжественной обстановке мы открыли два значимых инфраструктурных объекта - новый участок автомобильной дороги, объезд села Сержень-Юрт протяженностью 8,8 километра, и мост на 60-м километре автодороги Грозный - Ведено - граница Дагестана после проведения капитального ремонта. Оба объекта имеют важное значение для транспортной системы региона и напрямую связаны с обеспечением безопасного и комфортного движения в направлении ключевых туристических маршрутов республики - к спортивно-туристическому комплексу "Кезеной-Ам" и историческому комплексу "Хой", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, ранее дорога к достопримечательностям проходила через село Сержень-Юрт, что затрудняло движение автомобилей по сельским улицам.

"Новый объездной участок полностью решает эту проблему, перенаправив транспортный поток в обход населенного пункта. Проезжая часть шириной семь метров рассчитана на две полосы движения, что обеспечит достаточную пропускную способность и удобство передвижения. В рамках проекта устроено кольцевое пересечение, установлены автопавильоны, светофорные объекты, наружное освещение и барьерное ограждение", - отметил Кадыров.

Он добавил, что реконструкция моста в позволит устранить все его недостатки и вернуть объекту полную функциональность. Для безопасности движения на не установлены барьерные ограждения протяженностью 203 метра, пешеходные тротуары по обеим сторонам.