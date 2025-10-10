МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане в Москве

В ГУ МЧС порекомендовали водителям значительно снизить скорость

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане с видимостью 100-500 м в столице до 10 часов утра субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 мск 10 октября до 10:00 мск 11 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

В связи с непогодой в ГУ МЧС порекомендовали водителям значительно снизить скорость, количество неожиданных обгонов, перестроений и опережений на дороге, а также увеличить дистанцию.