Синоптики предупредили о сильном тумане в Москве

В городе повышенный уровень погодной опасности пока не объявляли

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ предупредили о сильном тумане на территории Москвы, который может образоваться в предстоящие часы.

Ранее густой туман прогнозировался только в Московской области. "С 22:00 мск до 10:00 мск субботы, 11 октября, местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сказал собеседник ТАСС. Он напомнил, что снижение видимости из-за тумана вероятно и на территории Подмосковья, где также объявили желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. В городе повышенный уровень погодной опасности пока не объявлялся.

Исходя из прогноза можно сказать, что предстоящая ночь станет пятой подряд с начала недели, когда на столичный регион опускаются сильные туманы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью на фоне облачной погоды и дождя, местами умеренного, ожидается до плюс 9 градусов в Москве и от плюс 4 до плюс 9 градусов - по области. Ветер прогнозируется восточный и юго-восточный скоростью 2-7 м/с. Днем в субботу воздух в мегаполисе прогреется до плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - от плюс 7 до плюс 12 градусов.