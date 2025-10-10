ТАСС: солдаты ВСУ вынуждены искать подработки из-за низких зарплат

Базовые оклады военнослужащих не индексировались более трех лет и особенно остро это ощущают тыловые части, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Многие военнослужащие ВСУ вынуждены искать подработку, так как денежного довольствия не хватает на содержание семьи. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Многие украинские военные вынуждены искать подработку, так как денежного довольствия не хватает на содержание семьи. Особо остро вопрос стоит для тех армейцев, кто получает "голую" ставку - чуть больше 20 тыс. гривен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что базовые оклады военнослужащих не индексировались более трех лет и особенно остро это ощущают именно тыловые части.

При этом, по словам собеседника, на все обращения к руководству о повышении зарплат солдаты получают предложения "поехать зарабатывать на Восток" - то есть воевать.

Ранее в июле депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко заявлял, что зарплаты военных ВСУ, служащих в тылу, планируют поднять более чем в два раза - с $478 до $1 195. В российских силовых структурах, однако, неоднократно отмечали, что высокое довольствие, которое обещают новобранцам, является всего лишь уловкой, ведь большие зарплаты получают только украинские штурмовики. Таким образом, идущий подписать контракт на должность штабного писаря может попасть в "мясной штурм".