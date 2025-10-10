В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Местами порывы могут достигать 15 м/с

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге на 11 октября из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"По информации Росгидрометцентра, с 10:00 часов до 18:00 часов 11 октября на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром", - говорится в сообщении.

Уточняется, что местами порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 15 м/с. "Желтый" - второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Как сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов, в выходные дни в Петербурге ожидается не очень комфортная погода. В субботу утром и в начале дня пройдет атмосферный фронт с дождем, а затем дожди будут идти с перерывами. Днем усилится северо-западный ветер до 8-13 м/с, но температура воздуха днем все еще будет немного выше +10 градусов.

"В воскресенье станет холоднее и тут максимальная температура до +7…+9 гр. Ветер повернет к северному направлению, оставаясь свежим 7-12 м/с. Ну а дожди, если ночью пройдут местами, то в дневные часы они будут наблюдаться временами с перерывами", - написал он.