ТАСС: летевший из Египта в Москву самолет приземлился в Минске

Причина временной посадки не уточняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самолет, летевший из Шарм-эш-Шейха в Москву, совершил посадку в аэропорту Минска. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской аэропорта российской столицы.

"Самолет, следовавший в Москву, совершил посадку в международном аэропорту Минска", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил причину, по которой борт сделал временную посадку в Белоруссии.

По данным источника, самолет принадлежит египетскому перевозчику.