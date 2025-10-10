В ОП считают невыполнимой идею об ограничении числа животных в квартирах

Член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что предлагаемый законопроект содержит дискриминационные положения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Законопроект, вводящий ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек, является дискриминационным по отношению к людям и невыполнимым по отношению к животным. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, комментируя инициативу депутата Госдумы Евгения Марченко, согласно которой на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки.

"Законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в самом тексте содержит дискриминационные положения как по отношению к человеку, так и невыполнимые требования по отношению к животным", - сказал Машаров.

Он пояснил, что в Москве, где жилищный фонд самый крупный в стране, учетная норма жилой площади на человека устанавливается в размере 10 кв. метров площади жилого помещения для отдельных квартир и 15 кв. метров площади жилого помещения для квартир, жилые помещения в которых предоставлены по решениям уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы разным семьям. Кроме того, отсутствует механизм контроля и реализации положений данного законопроекта в случае его принятия.

"Возможно, депутат Госдумы руководствовался благими целями разрешить ситуацию с квартирами, в которых проживают десятки кошек и собак. Такие квартиры превращены фактически в свалки, но здесь очень важна проактивная позиция соседей по этажу, а именно возможность коллективных жалоб и исков в отношении таких жильцов с последующими штрафами за порчу общей совместной собственности, а именно лифтовых холлов и лестничной площадки", - отметил Машаров.

Он признал, что проблема с хозяевами квартир, в которых содержатся десятки животных, действительно существует, но этот законопроект ее не решает, как и не защищает в итоге животных, которых такой хозяин в любой момент может выбросить на улицу. "К сожалению, в нашем обществе животные воспринимаются как игрушки, элемент декора, а некоторыми как заработок", - сказал Машаров.