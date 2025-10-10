В Петербурге Большой детский фестиваль представит спектакли и мастер-классы

В честь фестиваля Сергей Безруков 16 октября споет гимн города и в полдень выстрелит из пушки Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Большой детский фестиваль, который второй раз пройдет в Санкт-Петербурге с 11 октября по 3 ноября, представит программу с разнообразными жанрами искусства для семейной аудитории. В нее вошли спектакли для детей и подростков, показы мультфильмов и кино, встречи с авторами современной детской литературы, режиссерская лаборатория, тренинги, мастер-классы и образовательные программы для педагогов школьных театров, сообщили организаторы на пресс-конференции в ТАСС в преддверии открытия.

"С 11 октября второй год подряд Большой Детский фестиваль приедет в Санкт-Петербург, так что спешите видеть. Это программа для всей семьи, не только для самых маленьких - и для подростков, и для родителей, - рассказал художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков, чье видеообращение показали на пресс-конференции. - А 14 ноября мы подведем итоги. На нашем фестивале ноу-хау: у нас оценивает детское жюри. Да, дети оценивают все, что им приготовили взрослые. Именно дети объявят победителей".

16 октября в честь фестиваля Безруков споет гимн города и в полдень выстрелит из пушки Петропавловской крепости, анонсировали на пресс-конференции.

Спектакль с бассейном и рэп-мюзикл для подростков

Ключевой частью программы станут показы спектаклей театров из разных городов страны. Среди них - "Школа для дураков" Артема Устинова (Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова), шестикратный лауреат премии "Арлекин-2025"; комикс-опера с гигантскими марионетками "КвинПикS" Виктора Плотникова по "Пиковой даме" (Театр кукол Республики Карелия); "Каштанка" Амира Ерманова (Московский театр кукол), четырехкратный номинант на "Золотую маску-2025"; "Сказка о царе Салтане" в постановке Сойжин Жамбаловой (Томский театр юного зрителя).

"Спектакль "Гроза", который приедет из Донецка, особенно нам дорог. Он в этом году не сможет доехать до Москвы, поэтому это будет эксклюзивный, единственный показ в нашем городе. <…> Особенность этого спектакля в том, что там на сцене - настоящий бассейн. Они работают с водой, это очень любопытно", - рассказала на пресс-конференции исполнительный директор петербургской программы фестиваля Наталия Сергеевская. Также ярким событием станут показы рэп-мюзикла "Пушка" - о юном, ищущем и дерзком лицеисте Пушкине и его современниках.

В этом году впервые на фестивале в Петербурге будет инклюзивная программа - прежде такие спектакли показывали только в Москве, отметила Сергеевская. В их числе - "Играем в Пушкина" Евгении Акс (Театр мимики и жеста) для глухих и слышащих зрителей; мелодрама с оркестром по мотивам сказки Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха" с переводом на русский жестовый язык.

Показы пройдут на сценах театров Санкт-Петербурга, среди которых Театр Академии танца Бориса Эйфмана, Молодежный театр на Фонтанке, Karlsson Haus, Театр "Цехъ", Театр на Васильевском, Кукольный театр сказки, а также площадка "Театрального проекта 27" в историческом здании бывшего завода "Арсенал".

Кинопоказы, встречи с писателями и семинары для учителей

Помимо спектаклей в петербургской программе - показы лучших художественных и анимационных фильмов для детей, созданные за последние два года, они пройдут в кинотеатре "Родина" и на площадке "Театрального проекта 27"; мастер-классы и творческие встречи с писателями, выставки иллюстраций; семинары и тренинги для учителей словесности, школьных театральных педагогов, классных руководителей; "БДФ Лаборатория" - проект, в рамках которого молодые режиссеры создают эскизы спектаклей для подростков по сценариям учителей; творческие интенсивы для учащихся театральных студий. Вход на большинство мероприятий этих направлений - бесплатный, по регистрации на сайте.

Победителей фестиваля определит независимое жюри - дети и подростки от 8 до 16 лет, увлеченные театром, кино, анимацией и другими видами искусства. В его состав вошли 28 человек из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также из Самарской, Орловской, Московской, Ростовской, Иркутской и Тульской областей.

Организаторами фестиваля выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр, соорганизатор в Петербурге - "Театральный проект 27".

Большой Детский фестиваль включен в национальный проект "Семья" и проводится в рамках реализации федерального партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, а также комитета по культуре Санкт-Петербурга.