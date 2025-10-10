В Госдуме предложили разрешить декрет на любом сроке беременности

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также внес идею повысить уровень поддержки семей с детьми, в том числе расширить льготы по ипотеке

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россиянки должны получить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом заявил ТАСС лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Депутат также предложил распространить выплаты по беременности и родам на неработающих женщин.

Кроме того, Миронов внес идею повысить уровень поддержки семей с детьми, в том числе расширить льготы по ипотеке.

В настоящее время в России женщина может уйти в отпуск по беременности и родам на основании листка нетрудоспособности. Для одноплодной беременности - 70 дней до предполагаемой даты родов и 70 дней после, при многоплодной - 84 дня до родов и 110 дней после. В случае осложнений при родах срок отпуска увеличивается до 156 дней (70 дней до родов и 86 после).

После отпуска по беременности и родам один из родителей может взять отпуск по уходу за ребенком.