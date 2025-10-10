Эксперт Занко: управленец должен быть транслятором ценностей

Заместитель директора института государственной службы и управления Президентской академии назвал сферу образования важным механизмом формирования идеологии

Редакция сайта ТАСС

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 11 октября. /ТАСС/. Управленец в современной России должен выступать не просто в роли менеджера, но и быть носителем и транслятором ценностей. Такое мнение выразил заместитель директора института государственной службы и управления Президентской академии Тигран Занко на международном форуме "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества".

"Современный управленец - это не просто эффективный менеджер, а носитель, транслятор ценностей. И важный механизм формирования таких ценностей - это, конечно же, сфера образования", - сказал Занко.

Он отметил, что один из самых важных проектов Президентской академии - проект "Время героев".

"Говоря о ценностных ориентирах публичной власти, есть абсолютно четкое понимание, что те люди, которые прошли через специальную военную операцию, которые не просто знают конституцию, текст закона о своей жизни, защищали ее, совершенно по-другому будут выстраивать, достраивать ценностные ориентиры, которые есть в органах власти", - добавил Занко.

Международный форум "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" проходит в Железноводске 9 и 10 октября. Организатор - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС. Форум объединил представителей более 20 государств мира, включая страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Китай.