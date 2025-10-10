Эксперт Занко: технологический суверенитет невозможен без ценностного

Об этом замдиректора института государственной службы и управления Президентской академии сообщил на международном форуме "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества"

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 11 октября. /ТАСС/. Невозможно достигнуть технологического суверенитета без основы в виде ценностного суверенитета. Такое мнение выразил заместитель директора института государственной службы и управления Президентской академии Тигран Занко на международном форуме "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества".

"Есть абсолютно четкое понимание, что технологический суверенитет невозможен просто без ценностного суверенитета. И очень важно, обеспечивая вопросы национальной безопасности, четко понимать, вот этот искусственный интеллект на основе каких принципов, ценностей выдает нам решение из этой "черной коробочки", - сказал Занко.

Международный форум "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" проходит в Железноводске 9 и 10 октября. Организатор - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС. Форум объединил представителей более 20 государств мира, включая страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Китай.