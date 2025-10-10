На Камчатке стартовали мероприятия регионального форума для беременных

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 октября. /ТАСС/. Форум для беременных, приуроченный к Всероссийскому дню беременных, начал работу на Камчатке. Будущие мамы узнают, как подготовиться к рождению малыша и какие меры поддержки можно получить от государства, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Подобные мероприятия - это отличная возможность собрать в одном месте всех специалистов в области акушерства и гинекологии, специалистов по здоровому питанию и педиатрии. Все они в течение дня будут своими знаниями отвечать на вопросы будущих родителей. Также в рамках форума пройдут отдельные лекции о мерах государственной социальной поддержки для семей в Камчатском крае и на федеральном уровне", - рассказали организаторы мероприятия.

День беременных отмечается в России дважды в год - 7 апреля и 7 октября. В эти дни медицинские организации Камчатского края организуют специальные занятия, консультации и дни открытых дверей для будущих родителей.