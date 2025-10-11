В 2025 году на нацпроект "Семья" выделят на 144 млрд рублей больше плана

Планировалось, что расходы за весь год составят 2,9 трлн рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Расходы на реализацию национального проекта "Семья" в 2025 году увеличат на 144 млрд рублей, до 3,1 трлн рублей. Об этом свидетельствует проект по внесению изменений в закон о федеральном бюджете на 2025 год, который изучил ТАСС.

Так, ранее планировалось, что в 2025 году на нацпроект "Семья" выделят 2,9 трлн рублей. По данным на 1 сентября 2025, исполнение нацпроекта уже составляет 2,1 трлн рублей.

Кроме того, на 30 млн вырастет финансирование нацпроекта "Молодежь и дети" - в общем расходы составят 469,3 млрд рублей. Финансирование нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Кадры" останется на прежнем уровне. При этом на 21 млн рублей сократятся расходы на госпрограмму "Социальная поддержка граждан".