Вильфанд сообщил, что почти весь ДФО и Сибирь уже покрыты снегом

Исключение составляет только Приморский край, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Снег практически покрыл весь Дальневосточный федеральный округ, в Сибири 95% территории также уже укрыто снежным покрывалом, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снег практически занял уже весь Дальневосточный федеральный округ, исключение составляет только Приморский край. И в Сибири тоже почти 95% территории покрыто снегом", - сказал он.

Снежный покров также уже есть на востоке Уральского федерального округа, в Ханты-Мансийском автономном округе. "Раньше времени снег лег. Ну, высота его, конечно, разнится, от двух до 22 сантиметров", - добавил Вильфанд.