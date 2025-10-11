Эксперт Куликова: около 5% подростков страдают расстройством пищевого поведения

Чаще всего заболеваниями этой группы страдают девочки и женщины

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Показатель расстройства пищевого поведения среди российских подростков достигает 5%, чаще всего заболевания этой группы имеют женщины от 12 до 27 лет. Об этом сообщила ТАСС клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

"Расстройство пищевого поведения - это группа заболеваний, например, сюда относятся: расстройство жевания; расстройства, избегающего или ограничивающего приема пищи; нервную анорексию; нервную булимию и расстройство переедания. Для нашей страны показатель РПП среди тинэйджеров невысокий - по некоторым данным - до 5%", - сообщила она.

По словам Куликовой, согласно статистике, больше всего заболевания группы РПП имеют девочки и молодые женщины от 12 до 27 лет. Однако существует тенденция роста этого заболевания и среди мужского пола. "Если рассматривать в общем соотношении, то более подвержен женский пол, этому могут быть вполне тривиальные причины, например, влияние средств социальных сетей, представляющих стандарты идеальности, к которым стремятся девочки путем от простого ограничения, которое вдруг переходит в расстройство с отказом от приема пищи, изнуряющими тренировками", - пояснила Куликова.

Психолог отметила, что тенденция бодипозитива не прижилась в стране, и ей на смену пришла мода на ЗОЖ, в том числе со стандартами весить ближе к 40 килограммам, участвовать в беговых марафонах, строить спортивное тело, а также принимать препараты для снижения массы тела.

"Распространенность РПП уменьшилась, но разные факторы повлияли на данное значение. Во-первых, внимание к проблеме: сейчас активно развивается психологический сектор, который работает с категорией пациентов с РПП по разным протоколам от индивидуальных сессий до групповых, осуществляется активная профилактика, данная аббревиатура стала на слуху. Во-вторых, общим воспитательным уклоном, сейчас подростки активно включены в те или иные образовательные процессы и дополнительное обучение, что меняет систему ценностей с фокуса внешности на фокус интеллектуальный", - добавила она.