Муфтий Москвы поддержал интерес россиян к исламским изданиям в книжных

Как отметил Альбир Крганов, повышение интереса к религиозной литературе говорит о том, что общество стремится к внутренней гармонии, пониманию духовных ценностей и традиций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Рост интереса россиян к религиозной литературе демонстрирует общественный запрос на повышение духовной культуры, а популярность исламских текстов заставляет задуматься об издании углубленных богословских трудов. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.

Ранее гендиректор издательства "ЭКСМО" Евгений Капьев в комментарии ТАСС сообщил, что всероссийский книжный рейтинг за первое полугодие 2025 года демонстрирует падение интереса россиян к эзотерике и рост внимания к религиозным текстам, в том числе к православной литературе и переводам Корана.

"Повышение интереса к религиозной литературе говорит о том, что общество стремится к внутренней гармонии, пониманию духовных ценностей и традиций. Люди стремятся изучать священные писания, чтобы повысить духовную культуру и обрести внутренний покой в современном мире, насыщенном информационным шумом и стрессами. Это касается как молодого поколения, которое ищет ориентиры в современном мире, так и старшего возраста, желающего углубить свои знания и обрести покой души", - сказал Крганов.

Он отметил, что получение исламскими изданиями мест в рейтинге "подчеркивает признание важности изучения исламской религии и ее культурных аспектов в нашей многонациональной стране". "Думающие люди стараются окунуться в первоисточники знаний. Этот процесс укрепляет основы взаимного уважения и понимания, способствуя согласию в обществе", - добавил муфтий.

Глава ДСМР призвал продолжать развивать это направление, "обеспечивая доступ широкой аудитории к качественной духовной литературе" и предложил задуматься об издании отечественной богословской литературы, в настоящий момент "пылящейся в специализированных библиотеках".