Эксперт Рогозин: для роста рождаемости в обеспеченных семьях нужны условия

Повышение рождаемости в семьях с достатком требует поддержки карьеры родителей и развития инфраструктуры детских садов с гибким графиком, отметил заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Повышение рождаемости в семьях с достатком требует не дополнительных выплат, а снижения "издержек родительства" - комфортного трудового режима, детсадов с гибким графиком, семейных курсов и создания позитивного образа в культуре. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией полевых исследований Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Он считает ключевой демографической задачей "повысить рождаемость именно в семьях с хорошим достатком, образованием и культурным капиталом". "Для этого нужны не выплаты, а условия, снижающие издержки родительства и повышающие его привлекательность", - сказал собеседник агентства.

Среди таких условий Рогозин назвал гибкий трудовой режим и поддержку карьеры родителей, "возможность удаленной работы, частичной занятости и гарантии возврата на прежнюю должность после декрета". "Это особенно важно для женщин с высокой квалификацией", - сказал социолог. Вторым условием является развитая инфраструктура раннего детства - "доступные ясли и детсады с гибким графиком, чтобы родители могли совмещать работу и уход за ребенком без стресса".

Кроме того, продолжил эксперт, нужна система психологической и социальной поддержки, включая "центры для молодых родителей, курсы по семейной коммуникации и профилактику выгорания, - все это укрепляет браки и снижает страх перед родительством".

Еще одним условием социолог назвал "культурную трансформацию - продвижение позитивного образа семьи в медиа и образовании, где родительство показывается как осознанный, достойный и совместимый с самореализацией выбор".

"Нельзя сказать, что эти меры не реализуются и не планируются, но если сравнивать усилия, которые тратятся на финансовое стимулирование и нефинансовые меры, то тут различия измеряются порядками, что говорит о том, что в стране по-прежнему доминирует монетарный подход к стимулированию рождаемости", - подчеркнул Рогозин.