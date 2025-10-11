Мурашко: ИИ сможет анализировать данные о здоровье и предлагать лечение

Министр здравоохранения России отметил, что это позволит более качественно и эффективно анализировать историю болезни

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) скоро будет учитывать еще более широкий спектр данных о состоянии здоровья человека, предлагая лечение, как целый консилиум врачей. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Задача следующего этапа развития ИИ - это система принятия решений на основе более широкого спектра данных, с элементами клинического мышления разных специалистов, в том числе узких. Чтобы анализ электронной истории болезни, который мы сегодня уже внедрили, был более качественным и более эффективным, в том числе с использованием клинических рекомендаций", - сказал Мурашко.

Он отметил, что искусственный интеллект уже широко внедрен в российскую медицину и повышает производительность труда и качество работы медиков.