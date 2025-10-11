Вильфанд: на следующей неделе можно задуматься о смене резины на зимнюю

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Летнюю резину можно менять на зимнюю уже со следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас тот случай, когда, начиная со следующей недели, в принципе, можно об этом думать", - сказал он.

Снежного покрова в Москве пока не ожидается, но температура в первой половине дня будет держаться около плюс 5 градусов. "Специалисты указывают на то, что при температуре плюс 5 градусов и ниже нарушаются эластичные свойства летней резины. И поэтому, естественно, тормозной путь увеличивается. Поэтому, поскольку снега не будет, каждый человек должен сам принимать решение", - отметил Вильфанд.

Если зимняя резина шипованная, пока "переобуваться" не стоит, добавил он.