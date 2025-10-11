В МВД предупредили семьи бойцов СВО о новой схеме обмана с получением наград

Для якобы получения медали аферисты просят граждан назвать код из СМС, который является паролем от входа на личную страницу на Госуслугах, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мошенники стали выманивать у родственников участников специальной военной операции коды из СМС для взлома аккаунта на Госуслугах под предлогом записи в электронную очередь для получения наград. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Телефонные аферисты звонят родственникам бойцов СВО и для убедительности называют персональные данные военнослужащего, после чего предлагают записаться в "онлайн-очередь" для получения медали. Для этого мошенники просят назвать код из СМС, который является паролем от входа на личную страницу на Госуслугах. Человек, называя этот код, передает его мошенникам.

В связи с распространением этой схемы МВД просит граждан быть бдительными, не передавать никому никакие данные, сразу прекращать разговор и сообщить в полицию.