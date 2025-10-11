Глава студотрядов Крыма сообщил о снижении потока приезжих вожатых

С 2022 года показатель уменьшился на 90%, отметил Владимир Кайданский

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Поток вожатых из регионов России на Крымский полуостров сократился на порядка 90% с 2022 года. На вызов времени ответили крымские студотряды, которые сейчас закрывают более 1 тыс. ставок, сообщил ТАСС председатель правления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Владимир Кайданский.

"В Крыму в системе детского оздоровления большая проблема состоит в нехватке вожатых, потому что перестали приезжать вожатые из других регионов. Раньше приезжало порядка 2,5-3 тыс. вожатых в год со всей России, в прошлом году - 180, в этом - 350. Ребята переживают за свою безопасность из-за близости территории СВО, некоторых не отпускают родители. В 2025 году более 1 тыс. ставок вожатых закрыли члены наших крымских студотрядов", - рассказал он.

Он добавил, что, когда потребовалось закрывать потребность региона в обеспечении детского отдыха, Крымское отделение РСО приняло решение перестроить структуру подготовки, сделав упор именно на направление вожатых.

"Крымские вожатые из Российских студенческих отрядов делятся также своим опытом работы со студентами из регионов Новороссии. Мы координируем создание студенческих отрядов в Запорожской области, помогаем в их подготовке к трудовому сезону. Многие студотрядовцы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при нашем содействии приезжают работать в Крым, в частности, в системе детского оздоровления", - пояснил Кайданский.