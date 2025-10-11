Сенатор Шейкин предложил объединить земские программы с "Работой в России"

По его словам, объединение программ сделает поиск вакансий проще

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объединение земских программ с цифровой платформой "Работа в России" позволит в том числе упростить процесс поиска вакансий для кандидатов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

В настоящее время, сказал сенатор, государство реализует ряд инициатив, направленных на поддержку малых городов и сельских территорий. В частности, это программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", главной целью которых является привлечение квалифицированных специалистов, однако на практике участие в них требует серьезных трудозатрат от кандидатов.

"Участие в этих программах до сих пор требует значительных усилий от кандидатов: поиск информации на разных ресурсах, бумажные заявки, личные визиты для заключения договоров. Считаю, что сегодня назрело решение: объединить земские программы с единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", - сказал он.

Такой шаг, считает Шейкин, позволит сделать процесс поиска вакансий и участия в программах прозрачным и удобным. Кроме того, по мнению сенатора, это обеспечит возможность подачи заявок онлайн без лишних визитов и документов, даст возможность заключать трудовые договоры в электронной форме, что ускорит процесс и укрепит правовую защиту участников, а также позволит использовать сервисы "Госуслуг" для авторизации и взаимодействия с государством.

"По сути, речь идет о создании единого цифрового окна, где специалисты смогут найти подходящие предложения, подать документы и официально оформить трудовые отношения, все в несколько кликов", - объяснил сенатор.

Для государства это не только снижение административных барьеров, но и стимул по привлечению в регионы тех, кто готов связать свою жизнь с образованием, медициной, культурой или спортом, отметил Шейкин. "Будущее земских программ напрямую связано с цифровизацией. И интеграция с платформой "Работа в России" - это шаг, который сделает их действительно доступными и эффективными", - заключил он.