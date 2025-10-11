На Чукотке объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Порывы ветра достигнут 28 м/с

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Штормовой ветер и метель прогнозируются на южном побережье Чукотки 12 октября, порывы ветра в столице региона могут достигать 28 м/с, сообщили ТАСС в ГУ МЧC России по региону.

"В Анадырском районе прогнозируются порывы ветра до 23 м/с, ночью на побережье Берингова моря порывы ветра до 28 м/ с. На южном побережье Анадырского залива ожидается нагон волны с подтоплением прибрежных территорий", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что жителям рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.