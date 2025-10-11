Около 80% регионов России используют сервисы ИИ Москвы в медучреждениях

Порядка 1,8 тыс. медицинских организаций имеют доступ к проверенным сервисам искусственного интеллекта для обработки медицинских изображений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Медицинские организации 72 регионов России используют московские сервисы искусственного интеллекта в работе, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса соцразвития.

"Уже порядка 1,8 тыс. медицинских организаций в 72 регионах России имеют доступ к проверенным сервисам искусственного интеллекта для обработки медицинских изображений", - сказал собеседник агентства.

В 2020 году в Москве стартовал научный эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику, и сегодня ИИ помогает врачам-рентгенологам по более чем 40 клиническим направлениям. С 2023 года обработка изображений с помощью ИИ была включена в систему ОМС. А с 2024 года любая медорганизация страны может пользоваться сервисами ИИ, с которыми работает Москва, при помощи платформы "МосМедИИ".

Как сообщил в разговоре с ТАСС кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев, в столичной медицине сегодня происходит не просто внедрение ИИ, а комплексное изучение его работы.

"Проводятся тестирования, отбор лучших алгоритмов для врачей, в том числе по лучевой диагностике, проводится обучение медперсонала, а также продолжается расширение возможностей по внедрению "умных" сервисов. При этом важно, что работа ведется на потоке исследований пациентов, врачи постоянно предоставляют обратную связь по работе алгоритмов", - сказал Васильев.

Направления внедрения ИИ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников рассказал ТАСС, что в столичных поликлиниках есть три направления, где врачи успешно применяют сервисы с искусственным интеллектом. И каждый вносит свой вклад в процесс диагностики.

"Первый ИИ-сервис помогает врачу в сборе информации о медицинской истории пациента еще до самого приема - ИИ-агент для саммаризации данных электронной медкарты пациента. Он создает сводку из электронной медкарты пациента (ЭМК), собирает информацию о его предыдущих обращениях, исследованиях, выписанных лекарствах и вызовах скорой, которые имеют отношение к текущим жалобам пациента, переданным в результате прохождения опроса во время записи на прием к врачу. Все эти данные специалист получает заранее, поэтому он может лучше подготовиться и провести прием максимально адресно", - сказал Тяжельников.

Благодаря этому глубина и проработка приема увеличивается, ведь врач обладает не только информацией, которую дает ему пациент здесь и сейчас, а имеет комплексную выжимку важных фактов его медицинской истории. На сегодняшний день в московских поликлиниках ИИ-агент для саммаризации составил более 6 млн таких сводок, отметил Тяжельников.

Второй важный инструмент с ИИ, который используют для постановки диагнозов на приемах терапевты и врачи общей практики - система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Сведения и жалобы, собранные в ходе опроса при записи пациента на прием, поступают в его электронную медкарту, после чего СППВР анализирует эту информацию. Результатом становятся три наиболее вероятных предварительных диагноза, которые система предлагает врачу. Конечно же, доктор внимательно ознакомится с ними, и выберет тот, который совпадает с его собственным решением.

"При этом у врача всегда есть вариант, где он может не согласиться с системой и поставитьсвой вариант диагноза. Сегодня система определяет 95% самых распространенных заболеваний", - сказал Тяжельников.

Лучевая диагностика

Васильев добавил, что ИИ оказывает врачам колоссальную поддержку в лучевой диагностике. Новые цифровые диагностические устройства в городских поликлиниках и больницах автоматически загружают сделанные снимки в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС. Сам сервис представляет собой централизованное хранилище снимков.

Сервисы искусственного интеллекта интегрированы в ЕРИС, они анализируют лучевые исследования, отмечают на них цветовыми подсказками области возможных отклонений от нормы, составляют описание и делают необходимые измерения. Более того, в систему внедрены и комплексные ИИ-сервисы, которые умеют находить на одном снимке лучевого исследования признаки нескольких патологий одновременно. Но финальное решение по каждому конкретному снимку всегда остается за врачом. В этом случае ИИ снимает с врача-рентгенолога часть рутинной работы.

"Большое количество снимков просто не имеют отклонений или патологий, но время для работы с ними все равно затрачивалось. Глобально ИИ-сервисы для лучевой диагностики упрощают работу врачей-рентгенологов, делают диагностику более быстрой и точной. Только за прошедший год искусственный интеллект помог проанализировать около 2,5 млн лучевых исследований в рамках московского эксперимента", - добавил Васильев.