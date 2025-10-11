В регионах Северо-Запада в выходные выпадет первый снег

Снег ожидается в Карелии, Коми, Вологодской области

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Дожди с мокрым снегом ожидаются в эти выходные дни в северных регионах Северо-Западного федерального округа, снег ожидается в Карелии, Коми, Вологодской области. При этом прекрасная осенняя погода продолжается в Калининградской области, где днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщили ТАСС региональные синоптики.

В северных районах Республики Коми 11 октября объявлено экстренное предупреждение от ГУ МЧС по региону из-за сильного ветра, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Из-за сильного ветра в пятницу были отменены занятия для учеников школ заполярной Воркуты с первого по пятый классов. Помимо ветра 11-12 октября в Воркуте ожидается и мокрый снег. В остальных районах Коми ночью при прояснении до минус 3 градусов, днем - 7-12 градусов тепла. В воскресенье вновь возможен ветер до 15 метров в секунду, температура ночью от минус 5 до плюс 5 градусов, днем - плюс 2-7 градусов, прогнозирует ЦГМС Коми. Схожие погодные условия в соседнем Ненецком автономном округе - ветер до 15-20 метров в секунду, небольшие дожди, температура ночью плюс 4,-9, при прояснениях до минус одного, днем - от плюс 6 до плюс 11.

В Карелии с выходных начнется постепенное погружение в осень. По данным Карельского гидрометцентра, в субботу и воскресенье в большинстве районов ожидаются умеренные дожди, а в воскресенье днем на северо-западе республики местами они пройдут со снегом. Температурный фон, который в последние дни на 2-4 градуса превышал норму, войдет в рамки климата: в ночные часы плюс 3-7 градусов, днем плюс 5-9. В Мурманской области в субботу ожидаются дожди с порывистым ветром в отдельных районах, преобладающая температура воздуха днем - 4-9 градусов тепла.

Чуть теплее в Архангельской области, но погоду будет определять циклон с Атлантики, в большинстве районов пройдут дожди. По данным Севгидромета, температура воздуха ночью составит плюс 2-7, днем - плюс 6-11 градусов. Дождливые выходные ожидаются и в Вологодской области, температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, днем - плюс 9-14 градусов. В воскресенье дожди усилятся, станет холоднее, в ночь на понедельник, возможно, выпадет первый снег.

"Солнечная и довольно теплая для октября погода, пожалуй, закончилась. В предстоящие выходные дни циклонический вихрь с севера Атлантики принесет очередную порцию влажного воздуха с океана. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут дожди. Небо закроет облаками. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы 2 - 7 градусов тепла, в дневное время в субботу 7 - 12 градусов, в воскресенье понизится до 4 - 9 градусов", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Теплая осень на Балтике

В Псковской области на выходных ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до плюс 13 градусов. К воскресенью такая теплая и солнечная погода сменится похолоданием: днем будет не более плюс 8 градусов, ожидаются дожди. При этом в ночные часы заморозков не прогнозируется, местами возможен туман.

В Калининградской области в субботу и воскресенье сохранятся дожди, но они будут небольшими и краткими, прольются временами и местами, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. Ветер западного и северо-западного направлений умеренный, лишь на побережье в порывах может достигать скорости 14-15 метров в секунду, отметила дежурный синоптик. Ночные температуры воздуха составят 5-10 градусов тепла, а дневной максимум будет в пределах плюс 11-16 градусов. "Так что в совокупности калининградцев в выходные ожидает вполне прекрасная осенняя погода. К тому же между дождями непременно проглянет солнце. А оно пока еще не только светит, но и греет", - заключила представительница Гидрометцентра.